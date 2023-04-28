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28 апреля, 11:40

Снаряды ВСУ попали в травматологический центр в Донецке

<p>Последствия удара ВСУ по травматологическому центру в Донецке. Фото © телеграм-канал "<a href="https://t.me/chp_donetskv/49866" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЧП Донецк Z"</a></p>

Последствия удара ВСУ по травматологическому центру в Донецке. Фото © телеграм-канал "ЧП Донецк Z"

Снаряды Вооружённых сил Украины попали в здание Республиканского травматологического центра в Донецке. Фото с места ЧП публикуют городские телеграм-каналы.

К слову, именно в этот центр привозят пострадавших в результате массированного удара Киева по Донецку.

ВСУ за сутки потеряли 300 солдат и наёмников в боях на Донецком фронте

ВСУ за сутки потеряли 300 солдат и наёмников в боях на Донецком фронте

Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку днём 28 апреля. Один из снарядов попал в маршрутку, в результате погибло семь человек. Также под обстрелом оказался парк, универмаг, стадион "Олимпийский" и другие объекты в центре города. По данным врио главы ДНР Дениса Пушилина, более 10 человек ранены в результате ударов ВСУ по центральным районам Донецка.

Александра Вишнякова
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