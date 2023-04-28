Снаряды ВСУ попали в травматологический центр в Донецке

К слову, именно в этот центр привозят пострадавших в результате массированного удара Киева по Донецку.

Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку днём 28 апреля. Один из снарядов попал в маршрутку, в результате погибло семь человек. Также под обстрелом оказался парк, универмаг, стадион "Олимпийский" и другие объекты в центре города. По данным врио главы ДНР Дениса Пушилина, более 10 человек ранены в результате ударов ВСУ по центральным районам Донецка.