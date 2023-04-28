ВСУ за сутки потеряли 300 солдат и наёмников в боях на Донецком фронте

Российская армия за сутки ликвидировала до 300 бойцов ВСУ и иностранных наёмников на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге о ходе спецоперации официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-30", — уточнил офицер.