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Регион
Опубликовано 28 апреля 2023, 11:27

ВСУ за сутки потеряли 300 солдат и наёмников в боях на Донецком фронте

ВС РФ уничтожили до 300 украинских солдат и наёмников на Донецком направлении

Российская армия за сутки ликвидировала до 300 бойцов ВСУ и иностранных наёмников на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге о ходе спецоперации официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-30", уточнил офицер.

Российские войска уничтожили три командно-наблюдательных пункта ВСУ
Российские войска уничтожили три командно-наблюдательных пункта ВСУ

Также сообщалось, что ВКС России ночью нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по пунктам дислокации подразделений ВСУ. Цель удара достигнута — выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено.

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Vk / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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