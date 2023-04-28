КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

28 апреля, 11:21

Российская авиация ночью ударила высокоточным оружием по резервам ВСУ

ВКС РФ групповым ракетным ударом пресекли выдвижение резервов ВСУ

ВКС России ночью нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по пунктам дислокации подразделений ВСУ. Цель удара достигнута — выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено", — сказал он.

Шойгу: Войска России высокоточными ударами нарушили производство оружия на Украине

Шойгу: Войска России высокоточными ударами нарушили производство оружия на Украине

А 27 апреля стало известно, что российские войска также уничтожили пункты дислокации резервов ВСУ высокоточным попаданием, тем самым предотвратив их выдвижение на передовую.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров