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Регион
Опубликовано 28 апреля 2023, 11:21
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Российская авиация ночью ударила высокоточным оружием по резервам ВСУ

ВКС РФ групповым ракетным ударом пресекли выдвижение резервов ВСУ

ВКС России ночью нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по пунктам дислокации подразделений ВСУ. Цель удара достигнута — выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено", — сказал он.

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А 27 апреля стало известно, что российские войска также уничтожили пункты дислокации резервов ВСУ высокоточным попаданием, тем самым предотвратив их выдвижение на передовую.

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ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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