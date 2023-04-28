Российская авиация ночью ударила высокоточным оружием по резервам ВСУ

ВКС России ночью нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по пунктам дислокации подразделений ВСУ. Цель удара достигнута — выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено", — сказал он.