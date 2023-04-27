Пункты дислокации морпехов ВСУ разнесены шквальным огнём перед выдвижением на передовую

Российские войска уничтожили пункты дислокации резервов ВСУ высокоточным попаданием, тем самым предотвратив их выдвижение на передовую. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий", — уточнил он.