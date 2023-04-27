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Регион
Опубликовано 27 апреля 2023, 11:34
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Пункты дислокации морпехов ВСУ разнесены шквальным огнём перед выдвижением на передовую

ВС РФ поразили пункты размещения резервистов ВСУ, предотвратив их участие в боях

Российские войска уничтожили пункты дислокации резервов ВСУ высокоточным попаданием, тем самым предотвратив их выдвижение на передовую. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий", — уточнил он.

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Ранее сообщалось, что штурмовые отряды "Вагнера" при поддержке подразделений ВДВ и войск группировки "Юг" продолжили уничтожение ВСУ и наёмников на западе Артёмовска.

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Vk / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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