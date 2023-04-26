В Минобороны сообщили об уничтожении ВСУ и наёмников на западе Артёмовска

Штурмовые отряды "Вагнера" при поддержке подразделений ВДВ и войск группировки "Юг" продолжили уничтожение ВСУ и наёмников на западе Артёмовска. Об этом сообщил журналистам на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.