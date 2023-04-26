В Минобороны сообщили об уничтожении ВСУ и наёмников на западе Артёмовска
Штурмовые отряды "Вагнера" при поддержке подразделений ВДВ и войск группировки "Юг" продолжили уничтожение ВСУ и наёмников на западе Артёмовска. Об этом сообщил журналистам на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наёмников в западной части города Артёмовска. Подразделения Воздушно-десантных войск и Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов и пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах", — доложил представитель военного ведомства.
Напомним, 18 апреля стало известно, что российские силы контролируют около 90% территории Артёмовска. При этом Минобороны РФ регулярно рассказывает о взятии всё новых кварталов города. Накануне также стало известно, что в районе Богдановки в ДНР Вооружённые силы РФ поразили выдвигавшиеся в направлении Артёмовска резервы ВСУ.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo