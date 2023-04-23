ВСУ отступили из двух кварталов Артёмовска под натиском российских сил

Ещё два квартала в западной части Артёмовска (Бахмута) были освобождены в результате работы штурмовых отрядов, подразделения Воздушно-десантных войск оказывали им поддержку. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части города Артёмовск. Подразделения ВДВ оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах", — сказал он.

В Минобороны РФ уточнили, что в интересах российской группировки за сутки самолёты выполнили шесть вылетов, а артиллерия выполнила 72 огневые задачи. Также в районе Григоровки и Калинина в ДНР авиация и артиллерия "Южной" группировки войск ударили по резервам противника.

"В районах Серебрянки и Весёлое (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ", — добавил Конашенков.