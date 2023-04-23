Немецкий военкор вскрыл ужасающую правду о потерях ВСУ в битве за Артёмовск
Der Spiegel сообщил о множестве убитых и раненых солдат ВСУ в Артёмовске
Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency
Украинские войска понесли тяжёлые потери в боях с Российской армией за Артёмовск. Об этом сообщил военный корреспондент немецкого издания Der Spiegel Экхард Кляйн.
"Здесь уже было ранено или убито большое количество украинских военных. Особенно опасно после наступления темноты", — пишет обозреватель.
Как отметил Кляйн, за последние 48 часов обстрелы по позициям украинских солдат усилились, вследствие чего ВСУ стало очень тяжело добиться какого-либо существенного прогресса на поле боя. "Они пытаются продвигаться вперёд, но терпят неудачу", — констатировал немецкий военкор.
Артёмовск (украинское название — Бахмут) находится севернее Горловки. Город является важным транспортным узлом для снабжения группировки Украины в Донбассе. Ранее бойцы группы "Вагнера" провели небольшую "экскурсию" съёмочной группе Лайфа по центру Артёмовска, рассказали о том, как ведутся ожесточённые сражения, какие объекты инфраструктуры там находятся и скольких жителей удалось эвакуировать. Также вагнеровцы отметили, что горожане относятся к ним и к военным ВСУ по-разному. А Минобороны доложило о дальнейшем продвижении в Артёмовске.