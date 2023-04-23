Немецкий военкор вскрыл ужасающую правду о потерях ВСУ в битве за Артёмовск

Украинские войска понесли тяжёлые потери в боях с Российской армией за Артёмовск. Об этом сообщил военный корреспондент немецкого издания Der Spiegel Экхард Кляйн.

"Здесь уже было ранено или убито большое количество украинских военных. Особенно опасно после наступления темноты", — пишет обозреватель.