Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, как их встречают жители Артёмовска
В ЧВК "Вагнер" рассказали о разном отношении жителей Артёмовска к ВСУ и россиянам
Бойцы ЧВК "Вагнер" провели небольшую "экскурсию" съёмочной группе Лайфа по центру Артёмовска, рассказали о том, как ведутся ожесточённые бои, какие объекты инфраструктуры там находятся и скольких людей удалось эвакуировать.
"Экскурсия" по Артёмовску вместе с бойцами ЧВК "Вагнер". Видео © LIFE
По словам "вагнеровцев", ожесточённые бои идут постоянно, отвоёвывать приходится буквально каждый дом. В городе остаются мирные жители. По словам бойцов ЧВК, им удалось спасти более 500 человек. Сначала местные жители боятся людей в форме, но лишь до тех пор, когда понимают, что перед ними россияне.
"Многие не доверяют. Многие думают, когда мы приходим, что мы — украинская армия, ВСУ. Некоторые думают, что мы националисты украинские. Первый раз когда кто-то к тебе заходит, они не понимают, кто заходит. Когда уже представляемся, говорим, что мы русские, что пришли помочь, тогда уже сразу слёзы на глазах, сразу понимают, что их пришли спасать", — рассказал один из бойцов.
Ранее Лайф писал о том, что штурмовые отряды "Вагнера" в течение прошедших суток освободили три квартала в Артёмовске. А врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сказал о том, что российские силовики контролируют около 90% территории города.
LIFE