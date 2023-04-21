Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, как их встречают жители Артёмовска

По словам "вагнеровцев", ожесточённые бои идут постоянно, отвоёвывать приходится буквально каждый дом. В городе остаются мирные жители. По словам бойцов ЧВК, им удалось спасти более 500 человек. Сначала местные жители боятся людей в форме, но лишь до тех пор, когда понимают, что перед ними россияне.

"Многие не доверяют. Многие думают, когда мы приходим, что мы — украинская армия, ВСУ. Некоторые думают, что мы националисты украинские. Первый раз когда кто-то к тебе заходит, они не понимают, кто заходит. Когда уже представляемся, говорим, что мы русские, что пришли помочь, тогда уже сразу слёзы на глазах, сразу понимают, что их пришли спасать", — рассказал один из бойцов.