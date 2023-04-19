В Артёмовске освобождены ещё три квартала

Штурмовые отряды "Вагнер" в течение прошедших суток освободили три квартала в Артёмовске (Бахмуте). Об этом сообщил журналистам на брифинге в среду официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

"За сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города", — проинформировал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов. В частности, подразделения десантников блокировали город с северной и южной окраин.