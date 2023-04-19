В Артёмовске освобождены ещё три квартала
Конашенков: Подразделения ВДВ блокировали Артёмовск с северной и южной окраин
Штурмовые отряды "Вагнер" в течение прошедших суток освободили три квартала в Артёмовске (Бахмуте). Об этом сообщил журналистам на брифинге в среду официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.
"За сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города", — проинформировал он.
По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов. В частности, подразделения десантников блокировали город с северной и южной окраин.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие контролируют около 90% территории Артёмовска. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. А источник в силовых структурах ДНР проинформировал, что украинские военные подорвали четыре девятиэтажки при отступлении из Артёмовска. В результате погибли 20 мирных жителей, которые прятались в подвалах.
ТАСС / П/с главы ДНР Пушилина