КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 13:38

В Артёмовске освобождены ещё три квартала

Конашенков: Подразделения ВДВ блокировали Артёмовск с северной и южной окраин

Штурмовые отряды "Вагнер" в течение прошедших суток освободили три квартала в Артёмовске (Бахмуте). Об этом сообщил журналистам на брифинге в среду официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

"За сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города", — проинформировал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов. В частности, подразделения десантников блокировали город с северной и южной окраин.

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Ранее сообщалось, что российские военнослужащие контролируют около 90% территории Артёмовска. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. А источник в силовых структурах ДНР проинформировал, что украинские военные подорвали четыре девятиэтажки при отступлении из Артёмовска. В результате погибло 20 мирных жителей, которые прятались в подвалах.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Марина Калегина
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