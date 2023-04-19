КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

19 апреля, 09:25
8772

Отступающие бойцы ВСУ взорвали в Артёмовске четыре девятиэтажки с мирными жителями

ТАСС: ВСУ подорвали четыре девятиэтажки с мирными жителями, уходя из Артёмовска

Украинские военные подорвали четыре девятиэтажки при отступлении из Артёмовска, в результате погибло 20 мирных жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

По данным собеседника агентства, случилось это ещё два дня назад, когда ВСУ уходили из посёлка Цветмет под Артёмовском. В подвалах многоэтажек прятались минимум 20 гражданских, включая троих детей. В результате подрыва все они погибли. Свидетелями трагедии стали местные жители из частного сектора, которым помогли эвакуироваться из посёлка российские бойцы.

Жители Артёмовска не стали эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону и ждали прихода российских сил

Жители Артёмовска не стали эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону и ждали прихода российских сил

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие контролируют около 90% территории Артёмовска. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Спринчак

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров