Отступающие бойцы ВСУ взорвали в Артёмовске четыре девятиэтажки с мирными жителями

Украинские военные подорвали четыре девятиэтажки при отступлении из Артёмовска, в результате погибло 20 мирных жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

По данным собеседника агентства, случилось это ещё два дня назад, когда ВСУ уходили из посёлка Цветмет под Артёмовском. В подвалах многоэтажек прятались минимум 20 гражданских, включая троих детей. В результате подрыва все они погибли. Свидетелями трагедии стали местные жители из частного сектора, которым помогли эвакуироваться из посёлка российские бойцы.