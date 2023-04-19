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Регион
Опубликовано 19 апреля 2023, 09:25
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Отступающие бойцы ВСУ взорвали в Артёмовске четыре девятиэтажки с мирными жителями

ТАСС: ВСУ подорвали четыре девятиэтажки с мирными жителями, уходя из Артёмовска

Украинские военные подорвали четыре девятиэтажки при отступлении из Артёмовска, в результате погибло 20 мирных жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

По данным собеседника агентства, случилось это ещё два дня назад, когда ВСУ уходили из посёлка Цветмет под Артёмовском. В подвалах многоэтажек прятались минимум 20 гражданских, включая троих детей. В результате подрыва все они погибли. Свидетелями трагедии стали местные жители из частного сектора, которым помогли эвакуироваться из посёлка российские бойцы.

Жители Артёмовска не стали эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону и ждали прихода российских сил
Жители Артёмовска не стали эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону и ждали прихода российских сил

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие контролируют около 90% территории Артёмовска. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Наталья Исакова
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