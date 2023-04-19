Жители Артёмовска не стали эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону и ждали прихода российских сил

Мирные жители в Артёмовске (украинское название — Бахмут) отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и ждали прихода российских сил. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова бойца ЧВК "Вагнер".

Он рассказал об истории двоих детей в возрасте шести и восьми лет, которые вместе с родителями не стали идти на занятую ВСУ сторону и ждали российских военнослужащих.

"Дети сидели с родителями в частном секторе, к ним тоже приходили украинцы, хотели их эвакуировать на свою сторону, но они отказались и сидели просто ждали нас", — сказал боец.

По его словам, ЧВК "Вагнер" продолжает эвакуировать мирных граждан из Артёмовска в безопасное место. В частности, недавно из города вывезли восемь человек, двое из которых — дети. Как уточнил боец, жители часто просят эвакуировать их вместе со своими питомцами.