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Опубликовано 18 апреля 2023, 11:37
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За сутки штурмовые отряды ВС РФ освободили три квартала в Артёмовске

В течение суток штурмовые отряды, действующие на Донецком направлении, освободили три квартала в Артёмовске. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артёмовска", — отметил он.

По его словам, поддержку действиям штурмовых отрядов оказывали Воздушно-десантные войска и подразделения Южной группировки войск. Они пресекли попытки контратак ВСУ с флангов.

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Ранее генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о том, что штурмовые отряды освободили ещё два квартала Артёмовска.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Илья Суриков
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