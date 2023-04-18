За сутки штурмовые отряды ВС РФ освободили три квартала в Артёмовске

В течение суток штурмовые отряды, действующие на Донецком направлении, освободили три квартала в Артёмовске. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артёмовска", — отметил он.

По его словам, поддержку действиям штурмовых отрядов оказывали Воздушно-десантные войска и подразделения Южной группировки войск. Они пресекли попытки контратак ВСУ с флангов.