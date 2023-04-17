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Регион
Опубликовано 17 апреля 2023, 10:09
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Песков заверил, что Путин и Шойгу не обсуждали ситуацию вокруг Артёмовска

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи в понедельник не обсуждали ситуацию вокруг Артёмовска (Бахмута), в том числе возможность взятия города. Об этом проинформировал журналистов сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не говорили об этом", — сказал, отвечая на соответствующие вопросы, представитель Кремля.

Когда освободят Артёмовск и куда Российская армия будет наступать после него
Когда освободят Артёмовск и куда Российская армия будет наступать после него

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что под контролем российских сил находится 80% территории Артёмовска. Врио главы ДНР Денис Пушилин также уточнял, что под контроль взяты все административные здания. А вчера в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды "Вагнера" завладели ещё двумя кварталами города.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александр Юнашев
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