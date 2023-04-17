Песков заверил, что Путин и Шойгу не обсуждали ситуацию вокруг Артёмовска
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи в понедельник не обсуждали ситуацию вокруг Артёмовска (Бахмута), в том числе возможность взятия города. Об этом проинформировал журналистов сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, не говорили об этом", — сказал, отвечая на соответствующие вопросы, представитель Кремля.
Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что под контролем российских сил находится 80% территории Артёмовска. Врио главы ДНР Денис Пушилин также уточнял, что под контроль взяты все административные здания. А вчера в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды "Вагнера" завладели ещё двумя кварталами города.
ТАСС / Гавриил Григоров