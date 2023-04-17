Песков заверил, что Путин и Шойгу не обсуждали ситуацию вокруг Артёмовска

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи в понедельник не обсуждали ситуацию вокруг Артёмовска (Бахмута), в том числе возможность взятия города. Об этом проинформировал журналистов сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.