ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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11 апреля, 20:08

Пушилин: В Артёмовске взяты под контроль все административные здания

В городе Артёмовске (украинское название — Бахмут) российские силы взяли под свой контроль все административные здания. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Все административные здания уже находятся под контролем наших подразделений", — сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин добавил, что подразделения ВСУ всё ещё удерживают позиции на западе города, но отступать им оттуда некуда. По словам врио главы ДНР, там работают украинские заградотряды.

А в северной части Артёмовска, как рассказал Пушилин, идут ожесточённые бои. Активные действия сейчас происходят в районе железной дороги.

Чёрные контуры отступления: на какие проблемы ВСУ указывают западные СМИ

Чёрные контуры отступления: на какие проблемы ВСУ указывают западные СМИ

Как рассказывал Лайф, если 10 апреля Пушилин заявлял, что под контролем российских сил уже более 75% Артёмовска, то на следующей день основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что занято уже более 80% территории города.

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ТАСС \ П/с главы ДНР Пушилина

Андрей Григорьев
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