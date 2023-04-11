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Регион
Опубликовано 11 апреля 2023, 20:08
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Пушилин: В Артёмовске взяты под контроль все административные здания

В городе Артёмовске (украинское название — Бахмут) российские силы взяли под свой контроль все административные здания. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Все административные здания уже находятся под контролем наших подразделений", — сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин добавил, что подразделения ВСУ всё ещё удерживают позиции на западе города, но отступать им оттуда некуда. По словам врио главы ДНР, там работают украинские заградотряды.

А в северной части Артёмовска, как рассказал Пушилин, идут ожесточённые бои. Активные действия сейчас происходят в районе железной дороги.

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Как рассказывал Лайф, если 10 апреля Пушилин заявлял, что под контролем российских сил уже более 75% Артёмовска, то на следующей день основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что занято уже более 80% территории города.

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ТАСС \ П/с главы ДНР Пушилина

Андрей Григорьев
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