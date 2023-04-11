Пушилин: В Артёмовске взяты под контроль все административные здания

В городе Артёмовске (украинское название — Бахмут) российские силы взяли под свой контроль все административные здания. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Все административные здания уже находятся под контролем наших подразделений", — сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин добавил, что подразделения ВСУ всё ещё удерживают позиции на западе города, но отступать им оттуда некуда. По словам врио главы ДНР, там работают украинские заградотряды.