Штурмовики "Вагнера" взяли под контроль новые кварталы Артёмовска под прикрытием десантников

Штурмовые отряды "Вагнера" в рамках спецоперации на Донецком направлении в течение суток освободили ещё два квартала Артёмовска (Бахмута) при содействии десантников. Об этом сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.