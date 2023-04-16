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16 апреля, 11:38

Штурмовики "Вагнера" взяли под контроль новые кварталы Артёмовска под прикрытием десантников

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" освободили ещё два квартала Артёмовска

<p>Обложка © ТАСС / Спринчак Валентин</p>

Обложка © ТАСС / Спринчак Валентин

Штурмовые отряды "Вагнера" в рамках спецоперации на Донецком направлении в течение суток освободили ещё два квартала Артёмовска (Бахмута) при содействии десантников. Об этом сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Штурмовыми отрядами "Вагнера" в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артёмовск", — уточнил Конашенков.

Во время наступления "вагнеровцев" прикрывали подразделения Воздушно-десантных войск России. Они сковывали действия Украинской армии на флангах штурмовых отрядов.

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Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что под контролем российских сил находится 80% территории Артёмовска. Врио главы ДНР Денис Пушилин также уточнял, что под контроль взяты все административные здания. А вчера в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды "Вагнера" завладели ещё двумя кварталами города.

Андрей Бражников
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