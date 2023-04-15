Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" взяли под контроль два квартала Артёмовска

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" на Донецком направлении продвинулись вперёд и овладели двумя кварталами на северной и южной окраинах Артёмовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе города Артёмовска. В ходе активных действий штурмовые отряды "Вагнера" успешно продвинулись вперёд, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города", — сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, оставшиеся в городе подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома, чтобы замедлить продвижение российских войск.