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Регион
Опубликовано 15 апреля 2023, 11:02
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Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" взяли под контроль два квартала Артёмовска

Минобороны: Бойцы "Вагнера" овладели двумя кварталами на окраинах Артёмовска

Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" на Донецком направлении продвинулись вперёд и овладели двумя кварталами на северной и южной окраинах Артёмовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе города Артёмовска. В ходе активных действий штурмовые отряды "Вагнера" успешно продвинулись вперёд, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города", — сказал Конашенков на брифинге.

Пограничники с Западной Украины работают как заградотряды в Артёмовске, сообщил боец "Вагнера"
Пограничники с Западной Украины работают как заградотряды в Артёмовске, сообщил боец "Вагнера"

По его словам, оставшиеся в городе подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома, чтобы замедлить продвижение российских войск.

Артёмовск (украинское название — Бахмут) находится севернее Горловки. Город является важным транспортным узлом для снабжения группировки Украины в Донбассе. Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем сил РФ находится 80% территории Артёмовска. В свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в городе взяты под контроль все административные здания.

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Никита Никонов
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