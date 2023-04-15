Пограничники с Западной Украины работают как заградотряды в Артёмовске, сообщил боец "Вагнера"
РИА "Новости": Украинские пограничники служат в Артёмовске как заградотряды
Украинские пограничники, переброшенные с запада страны в Артёмовск, служат в городе в качестве заградительных отрядов, не давая отступать мобилизованным в ВСУ. Об этом рассказал боец ЧВК "Вагнер" в разговоре с РИА "Новости".
"И они просто не пускают назад мобилизованных. Мобилизованные, когда сдаются — они сдаются, а назад отступать им не дают эти погранвойска", — сказал боец.
Также, по его словам, один из пленных украинских пограничников рассказал, что ранее, во время службы на границе, ни в кого не стрелял.
Артёмовск (украинское название Бахмут) находится севернее Горловки. Город является важным транспортным узлом для снабжения группировки Украины в Донбассе. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что бойцы "Вагнера" ведут интенсивные бои за кварталы в западных районах Артёмовска. По словам руководителя ЧВК Евгения Пригожина, под контролем российских сил находится 80% территории города. В свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Артёмовске взяты под контроль все административные здания.
Telegram / ДПСУ