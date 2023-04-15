Пограничники с Западной Украины работают как заградотряды в Артёмовске, сообщил боец "Вагнера"

Украинские пограничники, переброшенные с запада страны в Артёмовск, служат в городе в качестве заградительных отрядов, не давая отступать мобилизованным в ВСУ. Об этом рассказал боец ЧВК "Вагнер" в разговоре с РИА "Новости".

"И они просто не пускают назад мобилизованных. Мобилизованные, когда сдаются — они сдаются, а назад отступать им не дают эти погранвойска", — сказал боец.