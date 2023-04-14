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Регион
Опубликовано 14 апреля 2023, 12:27
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Бойцы "Вагнера" ведут интенсивные бои за кварталы в западных районах Артёмовска

Бойцы отрядов "Вагнера" ведут интенсивные бои за кварталы в западных районах Артёмовска, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды "Вагнера" ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артёмовска", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков добавил, что действующие на флангах подразделения ВДВ оказывают штурмовым отрядам поддержку и пресекают попытки ВСУ доставить в город боеприпасы и перебросить резервы.

В ЧВК "Вагнер" обвинили Киев в обороне Артёмовска "живыми щитами"
В ЧВК "Вагнер" обвинили Киев в обороне Артёмовска "живыми щитами"

Как сообщал Лайф, глава ЧВК "Вагнер" оценивает количество уничтоженных этой группой за время СВО военных и наёмников ВСУ в 38 тысяч человек, причём абсолютное большинство — 32 тысячи — приходится на Соледар, Артёмовск и его окрестности.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Наталья Исакова
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