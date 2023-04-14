Бойцы "Вагнера" ведут интенсивные бои за кварталы в западных районах Артёмовска

Бойцы отрядов "Вагнера" ведут интенсивные бои за кварталы в западных районах Артёмовска, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды "Вагнера" ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артёмовска", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков добавил, что действующие на флангах подразделения ВДВ оказывают штурмовым отрядам поддержку и пресекают попытки ВСУ доставить в город боеприпасы и перебросить резервы.