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Регион
Опубликовано 14 апреля 2023, 23:15
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В ЧВК "Вагнер" призвали ВСУ быстрее бежать из Артёмовска

Боец ЧВК "Вагнер" рассказал о выдавливании подразделений ВСУ из Артёмовска

Российские силы продолжают выдавливать украинские подразделения из Артёмовска (украинское название — Бахмут). Их берут в клещи, рассказал боец ЧВК "Вагнер".

"Мы давим их клещами, заходим со всех сторон. Они вытекают, как паста из тюбика. Очень маленькая возможность отойти пока у них есть, но это ненадолго", — приводит РИА "Новости" его слова.

Боец призвал украинских военных покинуть город, "пока есть возможность", потому что вероятность скорого окружения украинских сил в Артёмовске очень высока.

"Ребята, бегите, пока есть возможность. Когда кольцо замкнётся, её уже не будет", — сказал он.

В Артёмовске ликвидирован польский наёмник из Иностранного легиона ВСУ
В Артёмовске ликвидирован польский наёмник из Иностранного легиона ВСУ

Как сообщал Лайф, ЧВК "Вагнер" оценивает количество уничтоженных этой группой за время СВО военных и наёмников ВСУ в 38 тысяч человек, причём абсолютное большинство — 32 тысячи — приходится на Соледар, Артёмовск и его окрестности.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Андрей Григорьев
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