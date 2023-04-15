В ЧВК "Вагнер" призвали ВСУ быстрее бежать из Артёмовска
Боец ЧВК "Вагнер" рассказал о выдавливании подразделений ВСУ из Артёмовска
Российские силы продолжают выдавливать украинские подразделения из Артёмовска (украинское название — Бахмут). Их берут в клещи, рассказал боец ЧВК "Вагнер".
"Мы давим их клещами, заходим со всех сторон. Они вытекают, как паста из тюбика. Очень маленькая возможность отойти пока у них есть, но это ненадолго", — приводит РИА "Новости" его слова.
Боец призвал украинских военных покинуть город, "пока есть возможность", потому что вероятность скорого окружения украинских сил в Артёмовске очень высока.
"Ребята, бегите, пока есть возможность. Когда кольцо замкнётся, её уже не будет", — сказал он.
Как сообщал Лайф, ЧВК "Вагнер" оценивает количество уничтоженных этой группой за время СВО военных и наёмников ВСУ в 38 тысяч человек, причём абсолютное большинство — 32 тысячи — приходится на Соледар, Артёмовск и его окрестности.
ТАСС / Валентин Спринчак