Российские силы продолжают выдавливать украинские подразделения из Артёмовска (украинское название — Бахмут). Их берут в клещи, рассказал боец ЧВК "Вагнер".

"Мы давим их клещами, заходим со всех сторон. Они вытекают, как паста из тюбика. Очень маленькая возможность отойти пока у них есть, но это ненадолго", — приводит РИА "Новости" его слова.

Боец призвал украинских военных покинуть город, "пока есть возможность", потому что вероятность скорого окружения украинских сил в Артёмовске очень высока.

"Ребята, бегите, пока есть возможность. Когда кольцо замкнётся, её уже не будет", — сказал он.