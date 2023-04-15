В Артёмовске ликвидирован польский наёмник из Иностранного легиона ВСУ

В Артёмовске (украинское название — Бахмут) убит 45-летний гражданин Польши Михал Журек, который командовал взводом Иностранного легиона Вооружённых сил Украины. Об этом сообщило PAP.

"В Бахмуте он получил тяжёлое ранение в голову, умер 25 марта в больнице в Днепропетровске, за месяц до возвращения домой", — говорится в публикации агентства.

По его данным, Журека похоронили 14 апреля в деревне Бралин (Кемпненский уезд Польши). На церемонию пришли военные и представители местных властей. На гроб положили украинский флаг. У Журека осталось четверо детей: три дочери и сын.