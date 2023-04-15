КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 22:27

В Артёмовске ликвидирован польский наёмник из Иностранного легиона ВСУ

PAP: В Артёмовске убит командир взвода Иностранного легиона ВСУ Журек

<p>Похороны Журека. Фото © PAP / Tomasz Wojtasik</p>

Похороны Журека. Фото © PAP / Tomasz Wojtasik

В Артёмовске (украинское название — Бахмут) убит 45-летний гражданин Польши Михал Журек, который командовал взводом Иностранного легиона Вооружённых сил Украины. Об этом сообщило PAP.

"В Бахмуте он получил тяжёлое ранение в голову, умер 25 марта в больнице в Днепропетровске, за месяц до возвращения домой", — говорится в публикации агентства.

По его данным, Журека похоронили 14 апреля в деревне Бралин (Кемпненский уезд Польши). На церемонию пришли военные и представители местных властей. На гроб положили украинский флаг. У Журека осталось четверо детей: три дочери и сын.

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Американские СМИ ранее сообщили, что на Украине были убиты ещё два наёмника из США. Один из них лишился жизни под Артёмовском.

Андрей Григорьев
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