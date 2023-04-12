СМИ узнали о гибели на Украине ещё двух американских наёмников
Daily Beast: На Украине погибли два американских наёмника
На Украине погибли ещё два наёмника из США, пишет американское издание Daily Beast. По его данным, речь идёт о Эдварде Уолтере Уилтоне и Грэйди Керпаси.
В статье говорится, что информация о гибели первого появилась у "пророссийских блогеров". Убит он якобы был под Артёмовском. Факт его смерти изданию подтвердил родственник Уилтона, но подробностей не рассказал.
Керпаси же – бывший морской пехотинец. Информация о его гибели на Украине появилась на краудфандинговой платформе GoFundMe от лица его семьи. Жена наёмника подтвердила изданию, что госдеп США на связи с родными убитого наёмника.
Напомним, ранее под Артёмовском был убит американский наёмник Питер Рид. Эту информацию подтвердили его семья и организация Global Response Medicine, основателем которой он был. Позже NYT опубликовала видео гибели наёмника от ракетного удара.
ТАСС \ Валентин Спринчак