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12 апреля, 19:52

СМИ узнали о гибели на Украине ещё двух американских наёмников

Daily Beast: На Украине погибли два американских наёмника

На Украине погибли ещё два наёмника из США, пишет американское издание Daily Beast. По его данным, речь идёт о Эдварде Уолтере Уилтоне и Грэйди Керпаси.

В статье говорится, что информация о гибели первого появилась у "пророссийских блогеров". Убит он якобы был под Артёмовском. Факт его смерти изданию подтвердил родственник Уилтона, но подробностей не рассказал.

Керпаси же – бывший морской пехотинец. Информация о его гибели на Украине появилась на краудфандинговой платформе GoFundMe от лица его семьи. Жена наёмника подтвердила изданию, что госдеп США на связи с родными убитого наёмника.

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Напомним, ранее под Артёмовском был убит американский наёмник Питер Рид. Эту информацию подтвердили его семья и организация Global Response Medicine, основателем которой он был. Позже NYT опубликовала видео гибели наёмника от ракетного удара.

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ТАСС \ Валентин Спринчак

Андрей Григорьев
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