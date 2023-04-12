СМИ узнали о гибели на Украине ещё двух американских наёмников

На Украине погибли ещё два наёмника из США, пишет американское издание Daily Beast. По его данным, речь идёт о Эдварде Уолтере Уилтоне и Грэйди Керпаси.

В статье говорится, что информация о гибели первого появилась у "пророссийских блогеров". Убит он якобы был под Артёмовском. Факт его смерти изданию подтвердил родственник Уилтона, но подробностей не рассказал.