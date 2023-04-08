Украина не может победить в этом конфликте, находящимся сейчас там иностранным наёмникам лучше покинуть эту страну. С таким призывом к ним обратился бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По его мнению, иностранцам в составе Вооружённых сил Украины грозит гибель.

"Украина проиграла конфликт. Украина не выиграет в этом конфликте. Украина не может победить в этом конфликте. И если вы иностранец, воюющий за Украину, поймите, что вы оказываетесь в положении, когда вам придётся пожертвовать жизнью", — приводит РИА "Новости" слова Риттера.

Он заявил, что наёмники на Украине воюют "за иллюзию". По мнению экс-разведчика, есть вероятность, что конфликт завершится в конце лета – начале осени.

"Этот конфликт даже может завершиться ранее, учитывая уровень смертности среди украинских военных", — сказал Риттер.