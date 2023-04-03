Десятки наёмников уничтожены ракетным ударом по базе Иностранного легиона ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили базу иностранных наёмников на Запорожском направлении, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в ходе работы они использовали управляемые снаряды.

"Отработали наши артиллеристы с использованием управляемых снарядов "Краснополь" и уничтожили базу иностранных наёмников на Запорожском направлении. На данный момент идёт подсчёт потерь противника, но точно речь идёт о многих десятках иностранных боевиков", — рассказал он ТАСС.