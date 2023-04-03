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Регион
Опубликовано 3 апреля 2023, 18:15
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Десятки наёмников уничтожены ракетным ударом по базе Иностранного легиона ВСУ

Рогов: На Запорожском направлении уничтожено несколько десятков наёмников

Российские артиллеристы уничтожили базу иностранных наёмников на Запорожском направлении, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в ходе работы они использовали управляемые снаряды.

"Отработали наши артиллеристы с использованием управляемых снарядов "Краснополь" и уничтожили базу иностранных наёмников на Запорожском направлении. На данный момент идёт подсчёт потерь противника, но точно речь идёт о многих десятках иностранных боевиков", — рассказал он ТАСС.

ВСУ стягивают на Запорожский фронт натовские M777, HIMARS и танки
ВСУ стягивают на Запорожский фронт натовские M777, HIMARS и танки

Ранее Владимир Рогов сообщал, что среди иностранных наёмников на Запорожском направлении были замечены молодые немцы. Также в радиоперехватах нередко звучит и польская речь.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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