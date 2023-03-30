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30 марта, 13:59

ВСУ стягивают на Запорожский фронт натовские M777, HIMARS и танки

Рогов заявил о переброске ВСУ западных M777, HIMARS и танков на Запорожский фронт

<p>Украинские военные ведут огонь из артиллерийской гаубицы M777. Обложка © Getty Images / Narciso Contreras</p>

Украинские военные ведут огонь из артиллерийской гаубицы M777. Обложка © Getty Images / Narciso Contreras

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о переброске украинской армией натовской бронетехники и вооружения на линию боевого соприкосновения в Запорожской области.

"Украинские войска активно стягивают западную бронетехнику и вооружение. Это в том числе гаубицы M777, HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC. Всё поставляется на Запорожский фронт", — уточнил Рогов в беседе с РИА "Новости".

Он полагает, что причиной сосредоточения вооружения и боевой техники на этом участке может быть попытка украинских военных пойти в контрнаступление.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные сорвали наступление ВСУ в районе Орехова в Запорожской области. Так, наши бойцы нанесли превентивный массированный удар по выявленным позициям противника.

Андрей Бражников
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