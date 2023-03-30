ВСУ стягивают на Запорожский фронт натовские M777, HIMARS и танки

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о переброске украинской армией натовской бронетехники и вооружения на линию боевого соприкосновения в Запорожской области.

"Украинские войска активно стягивают западную бронетехнику и вооружение. Это в том числе гаубицы M777, HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC. Всё поставляется на Запорожский фронт", — уточнил Рогов в беседе с РИА "Новости".

Он полагает, что причиной сосредоточения вооружения и боевой техники на этом участке может быть попытка украинских военных пойти в контрнаступление.