ВСУ стягивают на Запорожский фронт натовские M777, HIMARS и танки
Рогов заявил о переброске ВСУ западных M777, HIMARS и танков на Запорожский фронт
Украинские военные ведут огонь из артиллерийской гаубицы M777. Обложка © Getty Images / Narciso Contreras
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о переброске украинской армией натовской бронетехники и вооружения на линию боевого соприкосновения в Запорожской области.
"Украинские войска активно стягивают западную бронетехнику и вооружение. Это в том числе гаубицы M777, HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC. Всё поставляется на Запорожский фронт", — уточнил Рогов в беседе с РИА "Новости".
Он полагает, что причиной сосредоточения вооружения и боевой техники на этом участке может быть попытка украинских военных пойти в контрнаступление.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные сорвали наступление ВСУ в районе Орехова в Запорожской области. Так, наши бойцы нанесли превентивный массированный удар по выявленным позициям противника.