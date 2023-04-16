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16 апреля, 07:48

ЧВК "Вагнер" показала видео освобождения десятков пленных бойцов ВСУ на Пасху

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин отпустил украинских военнопленных домой ради Пасхи

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в канун Пасхи распорядился отпустить домой десятки попавших в плен украинских военных. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале его пресс-службы.

Вагнеровцы вернули украинских военнопленных домой перед Пасхой. Видео © Telegram / Пресс-служба Пригожина

"Всех подготовьте, накормите, напоите, раненых проверьте, чтобы врачи осмотрели. Постараться надо, чтобы они до обеда уже туда убыли", — распорядился он.

Судя по кадрам, домой к родным и близким отправились несколько десятков украинских военнопленных. Уходя от бойцов ЧВК "Вагнер", многие их поблагодарили и поздравили с праздником. Были ли переданы российские военные в рамках обмена, не сообщается. Также не уточняется место действия, но, вероятно, речь идёт о бойцах ВСУ, попавших в плен в Артёмовске, большая часть которого сейчас контролируется вагнеровцами.

Пригожин раскрыл потери украинской армии в боях с ЧВК "Вагнер"

Пригожин раскрыл потери украинской армии в боях с ЧВК "Вагнер"

Напомним, ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что под контролем российских сил находится 80% территории Артёмовска. Врио главы ДНР Денис Пушилин также уточнял, что под контроль взяты все административные здания. А вчера в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды "Вагнера" завладели ещё двумя кварталами города.

Обложка ©

Telegram / Пресс-служба Пригожина

Николь Вербер
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