ЧВК "Вагнер" показала видео освобождения десятков пленных бойцов ВСУ на Пасху

"Всех подготовьте, накормите, напоите, раненых проверьте, чтобы врачи осмотрели. Постараться надо, чтобы они до обеда уже туда убыли", — распорядился он.

Судя по кадрам, домой к родным и близким отправились несколько десятков украинских военнопленных. Уходя от бойцов ЧВК "Вагнер", многие их поблагодарили и поздравили с праздником. Были ли переданы российские военные в рамках обмена, не сообщается. Также не уточняется место действия, но, вероятно, речь идёт о бойцах ВСУ, попавших в плен в Артёмовске, большая часть которого сейчас контролируется вагнеровцами.