Минобороны доложило о продвижениях в районе Артёмовска

За прошедшие сутки российские штурмовые отряды освободили ещё два квартала Артёмовска (Бахмута). Об этом сообщил журналистам на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Речь идёт о кварталах в северо-западной и центральной части города.

"Штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артёмовска", — сообщил официальный представитель Минобороны России.

Он уточнил, что свою роль здесь сыграли воздушно-десантные войска, а также оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия группировки войск "Юг", сковав действия противника на флангах.