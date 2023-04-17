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Регион
Опубликовано 17 апреля 2023, 11:37
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Минобороны доложило о продвижениях в районе Артёмовска

Конашенков: Штурмовые отряды освободили два квартала Артёмовска

За прошедшие сутки российские штурмовые отряды освободили ещё два квартала Артёмовска (Бахмута). Об этом сообщил журналистам на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Речь идёт о кварталах в северо-западной и центральной части города.

"Штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артёмовска", сообщил официальный представитель Минобороны России.

Он уточнил, что свою роль здесь сыграли воздушно-десантные войска, а также оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия группировки войск "Юг", сковав действия противника на флангах.

"Авиацией совершены 22 самолётовылета. Артиллерией Южной группировки войск выполнены 54 огневые задачи", добавил Конашенков.

Когда освободят Артёмовск и куда Российская армия будет наступать после него
Когда освободят Артёмовск и куда Российская армия будет наступать после него

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что под контролем российских сил находится 80% территории Артёмовска. Врио главы ДНР Денис Пушилин также уточнял, что под контроль взяты все административные здания. А вчера в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды "Вагнера" завладели ещё двумя кварталами города.

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Vk.com / Минобороны России

Марина Калегина
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