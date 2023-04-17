Минобороны доложило о продвижениях в районе Артёмовска
Конашенков: Штурмовые отряды освободили два квартала Артёмовска
За прошедшие сутки российские штурмовые отряды освободили ещё два квартала Артёмовска (Бахмута). Об этом сообщил журналистам на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Речь идёт о кварталах в северо-западной и центральной части города.
"Штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артёмовска", — сообщил официальный представитель Минобороны России.
Он уточнил, что свою роль здесь сыграли воздушно-десантные войска, а также оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия группировки войск "Юг", сковав действия противника на флангах.
"Авиацией совершены 22 самолётовылета. Артиллерией Южной группировки войск выполнены 54 огневые задачи", — добавил Конашенков.
Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что под контролем российских сил находится 80% территории Артёмовска. Врио главы ДНР Денис Пушилин также уточнял, что под контроль взяты все административные здания. А вчера в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды "Вагнера" завладели ещё двумя кварталами города.
Vk.com / Минобороны России