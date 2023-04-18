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Регион
Опубликовано 18 апреля 2023, 12:26
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Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль 90% Артёмовска

Советник Пушилина: Почти 90% Артёмовска контролируют военные РФ

Российские силовики контролируют около 90% территории Артёмовска. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в беседе с ТАСС.

"Около 90% Артёмовска находится под контролем ЧВК "Вагнер", чьё продвижение неотвратимо", — сказал он.

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Ранее сообщалось, что за сутки штурмовые отряды ВС РФ освободили три квартала в Артёмовске. Причём поддержку действиям штурмовых отрядов оказывали ВДВ и подразделения Южной группировки войск.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Евгения Колесникова
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