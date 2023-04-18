Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль 90% Артёмовска
Советник Пушилина: Почти 90% Артёмовска контролируют военные РФ
Российские силовики контролируют около 90% территории Артёмовска. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в беседе с ТАСС.
"Около 90% Артёмовска находится под контролем ЧВК "Вагнер", чьё продвижение неотвратимо", — сказал он.
Ранее сообщалось, что за сутки штурмовые отряды ВС РФ освободили три квартала в Артёмовске. Причём поддержку действиям штурмовых отрядов оказывали ВДВ и подразделения Южной группировки войск.
ТАСС / Валентин Спринчак