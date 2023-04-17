Луценко предстал в крови "после боя", но нарисованные раны не заметит только слепой

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко с окровавленным лицом и ранами обратился к украинцам якобы с фронта, но его тут же уличили в обмане. Интернет-технолог Центра экспертного сопровождения политических процессов Рамиль Харисов рассказал телеканалу "360", почему видео фейковое.

Юрий Луценко. Видео © Twitter / Сергей из Киева

"Сразу видно, что кровоподтёки нарисованные, стоит он в чистых современных очках, их, видимо, забыл снять, а музыка явно из компьютерной игры", — пояснил он.

На кадрах у Луценко действительно лицо, по которому явно прошлись кисточкой с краской. На левой щеке и носу красуются огромные "гематомы", но почему-то совершенно не сказываются на мимике и дикции. Видео экс-генпрокурор разместил в соцсети, но нарвался на смех украинцев, не поверивших гриму и декорациям. Сейчас ролик удалён со страницы.

Политолог не исключил, что Луценко хотел попиариться, но вышло как всегда. Эксперт напомнил, что это не первый украинский чиновник, устроивший подобный "театр". Харисов предложил киевским властям завязывать с халтурой "на сцене", находясь в тёплых кабинетах.