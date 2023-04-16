КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 14:29

Радиоперехват вскрыл планы французских журналистов снять фейк "по мотивам Бучи"

В Минобороны РФ заявили, что французские СМИ в Гуляйполе готовят провокацию

Группа журналистов из Франции прибыла в город Гуляйполе Запорожской области, находящийся под контролем Киева, для подготовки провокационного сюжета о том, что группировка "Восток" ВС РФ якобы наносит удары по гражданской инфраструктуре. Об этом узнала российская радиоразведка, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"По данным радиоразведки, в район населённого пункта Гуляйполе прибыла группа французских журналистов с большой долей вероятности в целях подготовки провокационных видеосюжетов о нанесении группировкой "Восток" ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей", — сказал Гордеев на видео, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.

Временный поверенный в делах Франции вызван в МИД России из-за фейка о Буче

Временный поверенный в делах Франции вызван в МИД России из-за фейка о Буче

Самый масштабный фейк о якобы преступлениях России был снят в Буче под Киевом. 3 апреля 2022 года в Сети появилось видео с телами на улицах, якобы в качестве доказательства. Минобороны РФ опровергло все обвинения: оказалось, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта 2022 года, а вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Путин неоднократно называл события в Буче фейком и сравнивал их с провокациями в Сирии.

Обложка ©

Getty Images / Romy Arroyo Fernandez / NurPhoto

Никита Никонов
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