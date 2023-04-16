Группа журналистов из Франции прибыла в город Гуляйполе Запорожской области, находящийся под контролем Киева, для подготовки провокационного сюжета о том, что группировка "Восток" ВС РФ якобы наносит удары по гражданской инфраструктуре. Об этом узнала российская радиоразведка, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.