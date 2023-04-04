Временный поверенный в делах Франции вызван в МИД России из-за фейка о Буче

МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Франции в стране Джея Дармадикари и выразил ему протест из-за публикации о действиях российских военных в Буче. Иностранному дипломату в министерстве указали на "категорическую неприемлемость ни на чём не основанных, ложных обвинений".

"4 апреля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Французской Республики в РФ Джей Дармадикари, которому был выражен решительный протест в связи с опубликованными посольством в соцсетях заявлениями о "зверствах, совершённых российскими ВС в Буче и других украинских городах", — сказано в сообщении министерства.