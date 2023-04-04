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4 апреля, 18:30

Временный поверенный в делах Франции вызван в МИД России из-за фейка о Буче

МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Франции в стране Джея Дармадикари и выразил ему протест из-за публикации о действиях российских военных в Буче. Иностранному дипломату в министерстве указали на "категорическую неприемлемость ни на чём не основанных, ложных обвинений".

"4 апреля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Французской Республики в РФ Джей Дармадикари, которому был выражен решительный протест в связи с опубликованными посольством в соцсетях заявлениями о "зверствах, совершённых российскими ВС в Буче и других украинских городах", — сказано в сообщении министерства.

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Напомним, прошлой весной на Западе и Украине запустили фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в Буче под Киевом. 3 апреля 2022 года в Сети появилось видео с телами на улицах, якобы в качестве доказательства. Минобороны РФ опровергло все обвинения: оказалось, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта 2022 года, а вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Путин неоднократно называл события в Буче фейком и сравнивал их с провокациями в Сирии.

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Андрей Бражников
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