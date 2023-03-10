Майору СБУ грозит до восьми лет тюрьмы за то, что она назвала инцидент в Буче инсценировкой

Майору Службы безопасности Украины грозит тюрьма за то, что она назвала прошлогодний инцидент в Буче инсценировкой, а боевые действия в Донбассе — гражданской войной. Сотруднице Волынского областного управления СБУ уже предъявили обвинения в "оправдании российской агрессии", ей грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.