Майору СБУ грозит до восьми лет тюрьмы за то, что она назвала инцидент в Буче инсценировкой
Майору Службы безопасности Украины грозит тюрьма за то, что она назвала прошлогодний инцидент в Буче инсценировкой, а боевые действия в Донбассе — гражданской войной. Сотруднице Волынского областного управления СБУ уже предъявили обвинения в "оправдании российской агрессии", ей грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
"По данным следствия, служащая называла войну гражданским конфликтом, а преступления российских военных в Буче — инсценировкой", — говорится в сообщении специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона Украины.
Напомним, в прошлом году на Западе и Украине запустили фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в Буче под Киевом. 3 апреля 2022 года в Сети появилось видео с телами на улицах якобы в качестве доказательства. Минобороны РФ опровергло все обвинения: оказалось, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, а вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Владимир Путин неоднократно называл события в Буче фейком и сравнивал их с провокациями в Сирии.
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