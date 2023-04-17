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Регион
Опубликовано 17 апреля 2023, 08:20
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Группа украинских военных сдалась в плен четырём бойцам ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

В Артёмовске 12 солдат ВСУ сдались в плен четырём бойцам ЧВК "Вагнер"

Артёмовск. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Артёмовск. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Российский штурмовик из ЧВК "Вагнер" сообщил, что группа украинских военных осталась без помощи своих и после переговоров сдалась в плен в Артёмовске. По его словам, отступая, подразделения ВСУ бросают не только погибших, но и раненых. А тех, кто оказался в окружении, они даже не пытаются вызволить. Так получилось и в этот раз с 12 украинскими солдатами.

"Сказал им: "Братья, сдавайтесь, зачем вам умирать? У вас дома семьи, дети". [Их было] 12 человек, а мы стояли вчетвером. Они сказали, что сдаются, я им сказал скинуть оружие и бронежилеты. Выходят — один, второй, третий, четвёртый, 12 человек вышли, а мы вчетвером", — говорит российский военный "Известиям".

По словам бойца "Вагнера", у украинских военных при себе было очень много оружия: и трофейное, и боекомплекты, и гранаты.

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Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что под контролем российских сил находится 80% территории Артёмовска. Врио главы ДНР Денис Пушилин также уточнял, что под контроль взяты все административные здания. А вчера в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды "Вагнера" завладели ещё двумя кварталами города.

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Андрей Бражников
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