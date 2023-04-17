Группа украинских военных сдалась в плен четырём бойцам ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

Российский штурмовик из ЧВК "Вагнер" сообщил, что группа украинских военных осталась без помощи своих и после переговоров сдалась в плен в Артёмовске. По его словам, отступая, подразделения ВСУ бросают не только погибших, но и раненых. А тех, кто оказался в окружении, они даже не пытаются вызволить. Так получилось и в этот раз с 12 украинскими солдатами.

"Сказал им: "Братья, сдавайтесь, зачем вам умирать? У вас дома семьи, дети". [Их было] 12 человек, а мы стояли вчетвером. Они сказали, что сдаются, я им сказал скинуть оружие и бронежилеты. Выходят — один, второй, третий, четвёртый, 12 человек вышли, а мы вчетвером", — говорит российский военный "Известиям".