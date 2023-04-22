ВСУ бросают много оружия и боеприпасов в Артёмовске, рассказал боец "Вагнера"
РИА "Новости": ВСУ при отступлении в Артёмовске бросают оружие и боеприпасы
Украинские военные при отступлении в Артёмовске бросают большое количество оружия и боеприпасов. Об этом рассказал боец группы "Вагнера" в разговоре с РИА "Новости".
"Бросают достаточное количество вооружения. Попадается разное вооружение… Есть американские пулемёты, попадались у нас на позициях, с ними работаем, если они пригодны к работе, оставляем и работаем на позициях", — сказал он, добавив, что ВСУ также оставляют боеприпасы.
Боец поблагодарил Украину за поставку спецвооружения.
Ранее Лайф писал, что украинского президента Владимира Зеленского уличили в ослушании приказа Пентагона сдать Артёмовск. Военный эксперт Владимир Евсеев назвал политическим решение командования ВСУ игнорировать соответствующую рекомендацию США.
Артёмовск (украинское название — Бахмут) находится севернее Горловки. Город является важным транспортным узлом для снабжения группировки Украины в Донбассе. Ранее бойцы ЧВК "Вагнер" провели небольшую "экскурсию" съёмочной группе Лайфа по центру Артёмовска, рассказали о том, как ведутся ожесточённые бои, какие объекты инфраструктуры там находятся и скольких людей удалось эвакуировать. Также вагнеровцы отметили, что жители города относятся к ним и к военным ВСУ по-разному.
ТАСС / Минобороны РФ