ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 апреля 2023, 05:21
20340

ВСУ бросают много оружия и боеприпасов в Артёмовске, рассказал боец "Вагнера"

РИА "Новости": ВСУ при отступлении в Артёмовске бросают оружие и боеприпасы

Украинские военные при отступлении в Артёмовске бросают большое количество оружия и боеприпасов. Об этом рассказал боец группы "Вагнера" в разговоре с РИА "Новости".

"Бросают достаточное количество вооружения. Попадается разное вооружение… Есть американские пулемёты, попадались у нас на позициях, с ними работаем, если они пригодны к работе, оставляем и работаем на позициях", — сказал он, добавив, что ВСУ также оставляют боеприпасы.

Боец поблагодарил Украину за поставку спецвооружения.

Сколько танков Украина приготовила для деблокады Артёмовска
Сколько танков Украина приготовила для деблокады Артёмовска

Ранее Лайф писал, что украинского президента Владимира Зеленского уличили в ослушании приказа Пентагона сдать Артёмовск. Военный эксперт Владимир Евсеев назвал политическим решение командования ВСУ игнорировать соответствующую рекомендацию США.

Артёмовск (украинское название — Бахмут) находится севернее Горловки. Город является важным транспортным узлом для снабжения группировки Украины в Донбассе. Ранее бойцы ЧВК "Вагнер" провели небольшую "экскурсию" съёмочной группе Лайфа по центру Артёмовска, рассказали о том, как ведутся ожесточённые бои, какие объекты инфраструктуры там находятся и скольких людей удалось эвакуировать. Также вагнеровцы отметили, что жители города относятся к ним и к военным ВСУ по-разному.

BannerImage

ТАСС / Минобороны РФ

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЧВК "Вагнер"
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar