Украинские военные при отступлении в Артёмовске бросают большое количество оружия и боеприпасов. Об этом рассказал боец группы "Вагнера" в разговоре с РИА "Новости".

"Бросают достаточное количество вооружения. Попадается разное вооружение… Есть американские пулемёты, попадались у нас на позициях, с ними работаем, если они пригодны к работе, оставляем и работаем на позициях", — сказал он, добавив, что ВСУ также оставляют боеприпасы.

Боец поблагодарил Украину за поставку спецвооружения.

Ранее Лайф писал, что украинского президента Владимира Зеленского уличили в ослушании приказа Пентагона сдать Артёмовск. Военный эксперт Владимир Евсеев назвал политическим решение командования ВСУ игнорировать соответствующую рекомендацию США.