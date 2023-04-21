Зеленского уличили в ослушании приказа Пентагона сдать Артёмовск

Решение командования ВСУ не прислушаться к рекомендации США оставить Артёмовск является политическим, считает военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, в Вашингтоне могли считать целесообразным использовать освободившиеся силы на Запорожском направлении.

"Попытка удержать город, скорее всего, была сделана по политическим соображениям, по личному указанию Владимира Зеленского. С моей точки зрения, не все в Пентагоне с таким подходом были согласны", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Также, по словам эксперта, это говорит о недостаточности влияния США на Киев для принятия тем решений, "целесообразных с военной точки зрения".