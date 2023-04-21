ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 апреля 2023, 14:41

Зеленского уличили в ослушании приказа Пентагона сдать Артёмовск

Эксперт Евсеев назвал политическим решение ВСУ не покидать Артёмовск

Решение командования ВСУ не прислушаться к рекомендации США оставить Артёмовск является политическим, считает военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, в Вашингтоне могли считать целесообразным использовать освободившиеся силы на Запорожском направлении.

"Попытка удержать город, скорее всего, была сделана по политическим соображениям, по личному указанию Владимира Зеленского. С моей точки зрения, не все в Пентагоне с таким подходом были согласны", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Также, по словам эксперта, это говорит о недостаточности влияния США на Киев для принятия тем решений, "целесообразных с военной точки зрения".

Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, как их встречают жители Артёмовска
Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, как их встречают жители Артёмовска

Напомним, газета The Washington Post обнаружила в якобы слитых документах Пентагона, что ведомство рекомендовало Киеву оставить Артёмовск ещё в январе. В США считали сложившуюся вокруг города ситуацию опасной и предрекали окружение украинской группировки.

BannerImage

Getty Images / Viktor Koshkin / Anadolu Agency

Матвей Константинов
  • Новости
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar