Зеленского уличили в ослушании приказа Пентагона сдать Артёмовск
Эксперт Евсеев назвал политическим решение ВСУ не покидать Артёмовск
Решение командования ВСУ не прислушаться к рекомендации США оставить Артёмовск является политическим, считает военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, в Вашингтоне могли считать целесообразным использовать освободившиеся силы на Запорожском направлении.
"Попытка удержать город, скорее всего, была сделана по политическим соображениям, по личному указанию Владимира Зеленского. С моей точки зрения, не все в Пентагоне с таким подходом были согласны", — заявил он в эфире радио Sputnik.
Также, по словам эксперта, это говорит о недостаточности влияния США на Киев для принятия тем решений, "целесообразных с военной точки зрения".
Напомним, газета The Washington Post обнаружила в якобы слитых документах Пентагона, что ведомство рекомендовало Киеву оставить Артёмовск ещё в январе. В США считали сложившуюся вокруг города ситуацию опасной и предрекали окружение украинской группировки.
Getty Images / Viktor Koshkin / Anadolu Agency