КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 01:47

СМИ узнали о призывах США к Украине оставить Артёмовск

WP: США сомневались в способности Украины удержать Артёмовск и советовали уйти

Власти США предупреждали Киев, что Вооружённые силы Украины не смогут удержать Артёмовск (украинское название — Бахмут), поэтому лучше им уйти оттуда. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на якобы просочившуюся в Сеть секретную документацию Пентагона и американской разведки.

Согласно информации издания, США ещё в январе предупреждали Киев о риске окружения украинских войск российскими в Артёмовске. В оном из документов говорится, что "неуклонное" продвижение России с ноября "поставило под угрозу способность Украины удерживать город".

Киев был предупреждён, что ВСУ будут "под угрозой окружения, если они не выведут войска в течение следующего месяца". Как отмечает газета, эти предупреждения не были услышаны Киевом.

Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, как их встречают жители Артёмовска

Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, как их встречают жители Артёмовска

Ранее Лайф писал о том, что штурмовые отряды "Вагнера" в течение прошедших суток освободили три квартала в Артёмовске. А врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сказал о том, что российские силовики контролируют около 90% территории города.

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ТАСС \ Валентин Спринчак

Андрей Григорьев
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