СМИ узнали о призывах США к Украине оставить Артёмовск
WP: США сомневались в способности Украины удержать Артёмовск и советовали уйти
Власти США предупреждали Киев, что Вооружённые силы Украины не смогут удержать Артёмовск (украинское название — Бахмут), поэтому лучше им уйти оттуда. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на якобы просочившуюся в Сеть секретную документацию Пентагона и американской разведки.
Согласно информации издания, США ещё в январе предупреждали Киев о риске окружения украинских войск российскими в Артёмовске. В оном из документов говорится, что "неуклонное" продвижение России с ноября "поставило под угрозу способность Украины удерживать город".
Киев был предупреждён, что ВСУ будут "под угрозой окружения, если они не выведут войска в течение следующего месяца". Как отмечает газета, эти предупреждения не были услышаны Киевом.
Ранее Лайф писал о том, что штурмовые отряды "Вагнера" в течение прошедших суток освободили три квартала в Артёмовске. А врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сказал о том, что российские силовики контролируют около 90% территории города.
ТАСС \ Валентин Спринчак