СМИ узнали о призывах США к Украине оставить Артёмовск

Власти США предупреждали Киев, что Вооружённые силы Украины не смогут удержать Артёмовск (украинское название — Бахмут), поэтому лучше им уйти оттуда. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на якобы просочившуюся в Сеть секретную документацию Пентагона и американской разведки.

Согласно информации издания, США ещё в январе предупреждали Киев о риске окружения украинских войск российскими в Артёмовске. В оном из документов говорится, что "неуклонное" продвижение России с ноября "поставило под угрозу способность Украины удерживать город".