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Опубликовано 22 апреля 2023, 11:01
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Минобороны доложило о продвижении штурмовых отрядов в Артёмовске

Штурмовые отряды РФ освободили три квартала в западной части города Артёмовска

Российским штурмовым отрядам за сутки удалось освободить три квартала в Артёмовске, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части города Артёмовска", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.

Конашенков уточнил, что российские воздушно-десантные войска сковывали подразделения ВСУ на флангах и оказывали поддержку штурмовым отрядам.

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А ранее Лайф рассказывал, что на Краснолиманском направлении удалось уничтожить более полусотни бойцов ВСУ. В ходе атаки в районе населённых пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва, Григоровка и Серебрянка также были поражены две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артустановка "Гвоздика".

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ТАСС / Валентин Спринчак

Николь Вербер
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