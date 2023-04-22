Минобороны доложило о продвижении штурмовых отрядов в Артёмовске
Штурмовые отряды РФ освободили три квартала в западной части города Артёмовска
Российским штурмовым отрядам за сутки удалось освободить три квартала в Артёмовске, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части города Артёмовска", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.
Конашенков уточнил, что российские воздушно-десантные войска сковывали подразделения ВСУ на флангах и оказывали поддержку штурмовым отрядам.
А ранее Лайф рассказывал, что на Краснолиманском направлении удалось уничтожить более полусотни бойцов ВСУ. В ходе атаки в районе населённых пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва, Григоровка и Серебрянка также были поражены две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артустановка "Гвоздика".
ТАСС / Валентин Спринчак