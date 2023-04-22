МО РФ: Авиация уничтожила склад с 600 украинскими снарядами РСЗО под Сергеевкой

Российская авиация уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки на Александро-Калининском направлении, противник потерял до 600 снарядов РСЗО. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

"Авиацией, действующей в интересах Южной группировки войск на Александро-калининском направлении, нанесён удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе населённого пункта Сергеевка. В результате уничтожено до 600 реактивных снарядов систем залпового огня", — пояснил Бигма в беседе с РИА "Новости".

Представитель пресс-центра добавил, что на Марьинском направлении артиллерия соединений Южного военного округа (ЮВО) огневыми налётами подавила пункты временной дислокации 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ в районе Горняка, а также в районе Галицыновки. Кроме того, в районе населённого пункта Острое уничтожена 152-миллиметровая гаубица Д-20 украинских военных. Бигма добавил, что на Авдеевском направлении артиллеристы ЮВО поразили опорные наблюдательные пункты 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.