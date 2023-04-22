КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

22 апреля, 05:05

МО РФ: Авиация уничтожила склад с 600 украинскими снарядами РСЗО под Сергеевкой

Российская авиация уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки на Александро-Калининском направлении, противник потерял до 600 снарядов РСЗО. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

"Авиацией, действующей в интересах Южной группировки войск на Александро-калининском направлении, нанесён удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе населённого пункта Сергеевка. В результате уничтожено до 600 реактивных снарядов систем залпового огня", — пояснил Бигма в беседе с РИА "Новости".

ВКС РФ за сутки сбили три самолёта ВСУ в ДНР и Харьковской области

ВКС РФ за сутки сбили три самолёта ВСУ в ДНР и Харьковской области

Представитель пресс-центра добавил, что на Марьинском направлении артиллерия соединений Южного военного округа (ЮВО) огневыми налётами подавила пункты временной дислокации 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ в районе Горняка, а также в районе Галицыновки. Кроме того, в районе населённого пункта Острое уничтожена 152-миллиметровая гаубица Д-20 украинских военных. Бигма добавил, что на Авдеевском направлении артиллеристы ЮВО поразили опорные наблюдательные пункты 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее Лайф сообщал, что украинская армия потеряла около пятисот человек в результате действий российской группировки войск на Донецком и Купянском направлениях. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Обложка ©

Минобороны РФ

Юлия Коновалова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Министерство Обороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров