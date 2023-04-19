ВКС РФ за сутки сбили три самолёта ВСУ в ДНР и Харьковской области

За сутки Воздушно-космические силы РФ сбили два украинских самолёта МиГ-29 в ДНР и один Су-25 в Харьковской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Авиацией ВКС России за сутки сбиты три самолёта Воздушных сил Украины, в том числе в районах населённых пунктов Новоукраинка и Сергеевка Донецкой Народной Республики сбиты два украинских истребителя МиГ-29; в районе населённого пункта Долгенькое Харьковской области сбит украинский самолёт Су-25", — указал представитель ведомства.