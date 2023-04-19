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19 апреля, 14:05

ВКС РФ за сутки сбили три самолёта ВСУ в ДНР и Харьковской области

За сутки Воздушно-космические силы РФ сбили два украинских самолёта МиГ-29 в ДНР и один Су-25 в Харьковской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Авиацией ВКС России за сутки сбиты три самолёта Воздушных сил Украины, в том числе в районах населённых пунктов Новоукраинка и Сергеевка Донецкой Народной Республики сбиты два украинских истребителя МиГ-29; в районе населённого пункта Долгенькое Харьковской области сбит украинский самолёт Су-25", — указал представитель ведомства.

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Ранее Лайф писал о том, что украинская армия потеряла около пятисот человек в результате действий российской группировки войск на Донецком и Купянском направлениях.

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ТАСС / Минобороны РФ

Илья Суриков
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