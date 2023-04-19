КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 12:12

Политолог назвал послание США об американских технологиях на ЗАЭС признанием поражения ВСУ

Политолог Ярошенко: США захотели надавить на РФ письмом о технологиях на ЗАЭС

Политолог Алексей Ярошенко назвал письмо Минэнерго США об американских ядерных технологиях на Запорожской АЭС отчаянной попыткой надавить на Россию. Эксперт объяснил, что страны Запада попросту хотят, чтобы наша страна передала под их контроль станцию, которая раньше давала до четверти всей энергии Украине.

Как напомнил политолог, Украине сейчас не хватает мощностей из-за повреждения инфраструктурных объектов страны. Отсюда вытекают и проблемы с обеспечением украинских военных. Поэтому письмо Минэнерго США демонстрирует, что Запад фактически смирился с поражением ВСУ, так как знает, что россияне не отдадут ЗАЭС.

"Американцы таким бестолковым письмом признают, что они исчерпали все методы давления на Россию и признают скорейшее поражение ВСУ", — приводит телеканал "360" слова Ярошенко.

Напомним, ранее Минэнерго США предупредило российскую госкорпорацию "Росатом" о том, что на ЗАЭС находятся американские "чувствительные ядерные технологии". По данным телеканала CNN, в письме говорится, что Вашингтон предупреждает Москву не прикасаться к ним.

Британские СМИ узнали детали провальной попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС

Британские СМИ узнали детали провальной попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС

А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договорённость по вопросу создания защитной зоны вокруг ЗАЭС была уже близко, но Украина заблокировала её.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Наталья Исакова
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