Британские СМИ узнали детали провальной попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС

Осенью прошлого года более 600 военнослужащих элитных подразделений Вооружённых сил Украины попытались провести операцию по захвату Запорожской атомной электростанции. Об этом пишет британская газета Times.

По информации издания, эту попытку ВСУ предприняли 19 октября и она оказалась провальной. Украинские военные планировали высадиться на левый берег реки Днепр (для десанта было задействовано более 30 лодок). Вооружены они были в том числе крупнокалиберными пулемётами, автоматическими гранатомётами MK-19 и противотанковыми ракетными комплексами.

Тогда Киев официально не признал факт провальной атаки на ЗАЭС, а теперь газете об этом рассказали представители украинских спецслужб, в том числе военной разведки. По их словам, участники операции не ожидали, что натолкнуться на жёсткое сопротивление со стороны российских военных.

Украинские подразделения обнаружили, что вокруг ЗАЭС построена "очень густая оборона". Подходы были заминированы, атакующих начали обстреливать, когда они ещё были на воде. ВСУ же пытались ударить по позициям подразделений ВС РФ на левом берегу Днепра с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. Причём источники издания в американской оборонной среде подтвердили, что США передали для этого "оперативные сведения".

Как пишет Times, в результате обстрела со стороны российских военных основная часть атакующих ВСУ не смогла высадиться на левом берегу Днепра. А те, кому это удалось, были втянуты в трёхчасовой бой, который ни к какому результату для ВСУ не привёл.