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Регион
Опубликовано 19 апреля 2023, 13:51
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Конашенков: ВСУ потеряли до 500 военных на Донецком и Купянском направлениях

Украинская армия потеряла около пятисот человек в результате действий российской группировки войск на Донецком и Купянском направлениях. Об этом сообщил журналистам на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Так, потери противника на Донецком направлении за сутки — до 380 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронемашин. Кроме того, украинская армия лишилась самоходной артиллерийской установки "Акация", гаубицы Д-20, а также боевой машины РСЗО "Град".

Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили свыше 120 украинских военнослужащих, сообщил Конашенков. Среди других потерь — танк, две боевые бронированные машины, а также боевая машина РСЗО "Град".

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Напомним, что накануне Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Донецком направлении как живую силу, так и военную технику.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Марина Калегина
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