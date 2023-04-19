Конашенков: ВСУ потеряли до 500 военных на Донецком и Купянском направлениях
Украинская армия потеряла около пятисот человек в результате действий российской группировки войск на Донецком и Купянском направлениях. Об этом сообщил журналистам на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
Так, потери противника на Донецком направлении за сутки — до 380 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронемашин. Кроме того, украинская армия лишилась самоходной артиллерийской установки "Акация", гаубицы Д-20, а также боевой машины РСЗО "Град".
Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили свыше 120 украинских военнослужащих, сообщил Конашенков. Среди других потерь — танк, две боевые бронированные машины, а также боевая машина РСЗО "Град".
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency