Конашенков: ВСУ потеряли до 500 военных на Донецком и Купянском направлениях

Украинская армия потеряла около пятисот человек в результате действий российской группировки войск на Донецком и Купянском направлениях. Об этом сообщил журналистам на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Так, потери противника на Донецком направлении за сутки — до 380 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронемашин. Кроме того, украинская армия лишилась самоходной артиллерийской установки "Акация", гаубицы Д-20, а также боевой машины РСЗО "Град".