ВС РФ за сутки уничтожили почти 300 солдат противника на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Донецком направлении как живую силу, так и военную технику. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 290 украинских военнослужащих и наёмников", — доложил он.

Вместе с тем российские военные на Донецком направлении уничтожили одну БМП, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, РСЗО "Град", артиллерийскую систему М777 американского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы из США AN/TPQ-50.