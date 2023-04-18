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Регион
Опубликовано 18 апреля 2023, 11:39
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ВС РФ за сутки уничтожили почти 300 солдат противника на Донецком направлении

ВСУ потеряли более 290 военных и наёмников на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Донецком направлении как живую силу, так и военную технику. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 290 украинских военнослужащих и наёмников", — доложил он.

Вместе с тем российские военные на Донецком направлении уничтожили одну БМП, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, РСЗО "Град", артиллерийскую систему М777 американского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы из США AN/TPQ-50.

Войска России уничтожили 270 бойцов ВСУ и наёмников на самом смертоносном участке фронта
Войска России уничтожили 270 бойцов ВСУ и наёмников на самом смертоносном участке фронта

Ранее ВС РФ поразили 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях в 123 районах. Также под ударом оказались живая сила и техника.

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VK / Минобороны России

Евгения Колесникова
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