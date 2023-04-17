Войска России уничтожили 270 бойцов ВСУ и наёмников на самом смертоносном участке фронта

Украинская армия за сутки лишилась более 270 солдат и наёмников на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 270 украинских военнослужащих и наёмников, танк, боевую машину пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей", — уточнил он.