КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 11:45
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Войска России уничтожили 270 бойцов ВСУ и наёмников на самом смертоносном участке фронта

ВСУ потеряли за сутки свыше 270 военных и наёмников на Донецком направлении

Украинская армия за сутки лишилась более 270 солдат и наёмников на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 270 украинских военнослужащих и наёмников, танк, боевую машину пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей", — уточнил он.

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Также сообщалось, что российские военные уничтожили на Херсонском направлении свыше 55 солдат ВСУ и артиллерийскую систему М777 производства США, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика".

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Татьяна Миссуми
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