Украинская армия понесла потери на Херсонском направлении
Конашенков: На Херсонском направлении уничтожено более 55 бойцов ВСУ и система М777
Российские войска в ходе специальной военной операции уничтожили на Херсонском направлении свыше 55 солдат ВСУ и артиллерийскую систему М777. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", — уточнил представитель ведомства.
Ранее стало известно, что бывшие украинские биатлонистки принимают участие в боевых действиях как раз в Херсонской области, их используют в качестве снайперов.
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