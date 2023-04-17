Украинская армия понесла потери на Херсонском направлении

Российские войска в ходе специальной военной операции уничтожили на Херсонском направлении свыше 55 солдат ВСУ и артиллерийскую систему М777. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", — уточнил представитель ведомства.