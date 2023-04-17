КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 11:31

Украинская армия понесла потери на Херсонском направлении

Конашенков: На Херсонском направлении уничтожено более 55 бойцов ВСУ и система М777

Российские войска в ходе специальной военной операции уничтожили на Херсонском направлении свыше 55 солдат ВСУ и артиллерийскую систему М777. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", — уточнил представитель ведомства.

Сальдо заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области

Сальдо заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области

Ранее стало известно, что бывшие украинские биатлонистки принимают участие в боевых действиях как раз в Херсонской области, их используют в качестве снайперов.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Марина Калегина
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