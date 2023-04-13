Киев использует женскую команду биатлонисток в качестве снайперов

Бывшие украинские биатлонистки принимают участие в боевых действиях в Херсонской области, их используют в качестве снайперов. Об этом РИА "Новости" рассказал российский боец с позывным Крестик.

По его словам, для снайперш заранее подготавливают позиции. Они обстреливают позиции ВС РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Как нам известно, (сейчас на рубеже) их две и плюс ещё один снайпер ВСУ. По информации, полученной в результате радиоперехвата, нам стало известно, что это команда бывших биатлонисток", — сказал российский снайпер из добровольческого десантно-штурмового батальона "Сокол".

Он уточнил, что украинские снайперы используют крупнокалиберный снайперский комплекс западного образца.