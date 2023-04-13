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Регион
Опубликовано 13 апреля 2023, 11:07
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Киев использует женскую команду биатлонисток в качестве снайперов

Бывшие украинские биатлонистки работают снайперами на Херсонском направлении

Бывшие украинские биатлонистки принимают участие в боевых действиях в Херсонской области, их используют в качестве снайперов. Об этом РИА "Новости" рассказал российский боец с позывным Крестик.

По его словам, для снайперш заранее подготавливают позиции. Они обстреливают позиции ВС РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Как нам известно, (сейчас на рубеже) их две и плюс ещё один снайпер ВСУ. По информации, полученной в результате радиоперехвата, нам стало известно, что это команда бывших биатлонисток", — сказал российский снайпер из добровольческого десантно-штурмового батальона "Сокол".

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Он уточнил, что украинские снайперы используют крупнокалиберный снайперский комплекс западного образца.

Ранее стало известно, что в ходе боевых действий Украина потеряла убитыми и ранеными от 124,5 до 131 тысячи человек. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на слитые в Сеть секретные данные по Незалежной.

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T.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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