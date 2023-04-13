Киев использует женскую команду биатлонисток в качестве снайперов
Бывшие украинские биатлонистки работают снайперами на Херсонском направлении
Бывшие украинские биатлонистки принимают участие в боевых действиях в Херсонской области, их используют в качестве снайперов. Об этом РИА "Новости" рассказал российский боец с позывным Крестик.
По его словам, для снайперш заранее подготавливают позиции. Они обстреливают позиции ВС РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.
"Как нам известно, (сейчас на рубеже) их две и плюс ещё один снайпер ВСУ. По информации, полученной в результате радиоперехвата, нам стало известно, что это команда бывших биатлонисток", — сказал российский снайпер из добровольческого десантно-штурмового батальона "Сокол".
Он уточнил, что украинские снайперы используют крупнокалиберный снайперский комплекс западного образца.
Ранее стало известно, что в ходе боевых действий Украина потеряла убитыми и ранеными от 124,5 до 131 тысячи человек. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на слитые в Сеть секретные данные по Незалежной.
T.me / V_Zelenskiy_official