В слитых в Сеть документах говорится, что общие потери Киева могут превышать 130 тысяч человек

В ходе боевых действий Украина потеряла убитыми и ранеными от 124,5 до 131 тысячи человек. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на слитые в Сеть секретные данные по Незалежной.

"Украина потеряла от 124 500 до 131 000 человек, в том числе 15 500 – 17 500 убитых и 109 000 – 113 500 раненых, согласно документу, озаглавленному "Россия/Украина — оценка боевой устойчивости и истощения", — говорится в публикации.