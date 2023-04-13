В слитых в Сеть документах говорится, что общие потери Киева могут превышать 130 тысяч человек
Reuters: С начала СВО общие потери Украины могут превышать 130 тысяч человек
В ходе боевых действий Украина потеряла убитыми и ранеными от 124,5 до 131 тысячи человек. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на слитые в Сеть секретные данные по Незалежной.
"Украина потеряла от 124 500 до 131 000 человек, в том числе 15 500 – 17 500 убитых и 109 000 – 113 500 раненых, согласно документу, озаглавленному "Россия/Украина — оценка боевой устойчивости и истощения", — говорится в публикации.
Провести независимую проверку этих документов агентству не удалось. При этом в данных утверждается, что украинский конфликт может перерасти в "затяжную войну", которая будет идти и после 2023 года.
Напомним, недавно в СМИ появились сообщения о начатом Пентагоном расследовании утечки секретной информации о ситуации на Украине. В документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. По данным Fox News, утечка могла произойти по вине Центрального разведывательного управления или Агентства национальной безопасности.
t.me / V_Zelenskiy_official