Посол Украины назвал потери ВСУ ужасными
Посол Украины в Великобритании Пристайко назвал потери ВСУ ужасными
Власти Украины по-прежнему не готовы раскрывать данные о потерях своих Вооружённых сил, однако можно сказать, что цифры там "ужасные". Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
"Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери. Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число", — сказал он в интервью Daily Express.
Говоря о готовности Украины продолжать вооружённый конфликт, он заверил: "До последнего из нас". А комментируя сообщения о подготовке бригад Гвардии наступления общей численностью 40 тысяч человек, дипломат назвал количество мобилизованных на Украине: миллион человек.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планомерном продвижении Российской армии под Артёмовском. При этом юридически город уже находится под контролем сил РФ, отметил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после того, как его бойцы водрузили флаги на здание местной администрации.
Flickr / ВСУ