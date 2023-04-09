Посол Украины назвал потери ВСУ ужасными

Власти Украины по-прежнему не готовы раскрывать данные о потерях своих Вооружённых сил, однако можно сказать, что цифры там "ужасные". Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери. Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число", — сказал он в интервью Daily Express.