В результате боевых действий украинские войска потеряли более 330 тысяч человек погибшими и пропавшими без вести. Об этом рассказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По его словам, Украина стремится занизить цифры своих потерь на фронте, но на деле официальные данные гораздо ниже и не соответствуют реальным.

"Залужный в разговоре с председателем Объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли заявил, что 250 тысяч украинских военных погибли. Около 83 тысяч пропали без вести, из них примерно 60 тысяч, скорее всего, мертвы. Это даёт примерное число в 315 тысяч погибших", — отметил Риттер.