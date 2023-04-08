ВСУ за последние сутки понесли катастрофические потери на Донецком направлении
Войска России уничтожили до 370 военных ВСУ и наёмников на Донецком направлении
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 370 военных Вооружённых сил Украины и наёмников на Донецком направлении. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих и наёмников", — доложил он.
Вместе с тем российские военные ликвидировали самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три БМП и столько же автомобилей, а также шесть боевых бронированных машин.
Ранее губернатор Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в районе Феодосии была сбита запущенная со стороны Украины ракета. Населённый пункт расположен на востоке полуострова. Обломки украинской ракеты упали в одном из населённых пунктов Крыма.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ