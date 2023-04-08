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Регион
Опубликовано 8 апреля 2023, 11:01
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ВСУ за последние сутки понесли катастрофические потери на Донецком направлении

Войска России уничтожили до 370 военных ВСУ и наёмников на Донецком направлении

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 370 военных Вооружённых сил Украины и наёмников на Донецком направлении. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих и наёмников", — доложил он.

Вместе с тем российские военные ликвидировали самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три БМП и столько же автомобилей, а также шесть боевых бронированных машин.

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Ранее губернатор Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в районе Феодосии была сбита запущенная со стороны Украины ракета. Населённый пункт расположен на востоке полуострова. Обломки украинской ракеты упали в одном из населённых пунктов Крыма.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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