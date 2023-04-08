Появились фото обломков сбитой над Крымом украинской ракеты

Обломки украинской ракеты, сбитой российскими средствами противовоздушной обороны в районе Феодосии, упали в одном из населённых пунктов Крыма, заявил советник главы полуострова Олег Крючков.

"Жертв и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.

По предварительным данным, ВСУ запускали ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Mash на волне также опубликовал фотографии обломков сбитого объекта. По информации телеграм-канала, местные жители пожаловались на дрожащие стены и орущие сигнализации автомобилей после взрыва.