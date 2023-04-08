ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 09:29

Появились фото обломков сбитой над Крымом украинской ракеты

Крючков: Обломки украинской ракеты упали в одном из населённых пунктов Крыма

<p>Обломки сбитой под Феодосией украинской ракеты. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mash_na_volne/3046" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash на волне</a></p>

Обломки сбитой под Феодосией украинской ракеты. Обложка © Telegram / Mash на волне

Обломки украинской ракеты, сбитой российскими средствами противовоздушной обороны в районе Феодосии, упали в одном из населённых пунктов Крыма, заявил советник главы полуострова Олег Крючков.

"Жертв и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.

По предварительным данным, ВСУ запускали ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Mash на волне также опубликовал фотографии обломков сбитого объекта. По информации телеграм-канала, местные жители пожаловались на дрожащие стены и орущие сигнализации автомобилей после взрыва.

Аксёнов назвал Крым "фетишем для современных нацистов"

Аксёнов назвал Крым "фетишем для современных нацистов"

Напомним, днём 8 апреля губернатор Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в районе Феодосии была сбита запущенная со стороны Украины ракета. Населённый пункт расположен на востоке полуострова.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров